На выплату компенсаций медикам из бюджета выделят 200 миллионов сомов

Правительство выделит 200 миллионов сомов на выплату компенсаций медикам за работу в красных зонах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

Он обратился к медицинским работникам с просьбой сдать документы в специальную комиссию.

«Наши медики выходили на митинг с требованием выплатить им компенсацию. Мы с пониманием относимся к ним. Нам поручено решить их проблемы. Будет выделено из бюджета 200 миллионов сомов», — сказал глава кабмина.

16 апреля медики Бишкека и Чуйской области вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Более 100 врачей обращаются к президенту и требуют, чтобы им выплатили обещанные компенсации в размере 200 тысяч сомов за работу в красных зонах. Помимо этого, они просят властей увеличить заработную плату.