12:16
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Власть
Сюжет: COVID-19

На выплату компенсаций медикам из бюджета выделят 200 миллионов сомов

Правительство выделит 200 миллионов сомов на выплату компенсаций медикам за работу в красных зонах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

Он обратился к медицинским работникам с просьбой сдать документы в специальную комиссию.

«Наши медики выходили на митинг с требованием выплатить им компенсацию. Мы с пониманием относимся к ним. Нам поручено решить их проблемы. Будет выделено из бюджета 200 миллионов сомов», — сказал глава кабмина.

16 апреля медики Бишкека и Чуйской области вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Более 100 врачей обращаются к президенту и требуют, чтобы им выплатили обещанные компенсации в размере 200 тысяч сомов за работу в красных зонах. Помимо этого, они просят властей увеличить заработную плату.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191273/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
Бюджет не позволяет. Зарплаты медикам поднять не могут, но компенсации выплатят
Митинг медиков. Артем Новиков обещает решить проблемы врачей
Врачей Московского района принуждают получать вакцину от COVID. Грозят уволить
Медики столицы вышли на митинг к Жогорку Кенешу. Требуют обещанных компенсаций
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Зарплаты медикам. Оклад повысили, доплаты за индикаторы отменили
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников
Обещанного три года ждут. Квартиры врачам, работающим в красных зонах, не выдали
Популярные новости
Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на&nbsp;электроэнергию Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на электроэнергию
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в&nbsp;заголовки мировых СМИ Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ
Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за&nbsp;партию &laquo;Эмгек&raquo; Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за партию «Эмгек»
Депутат требует от&nbsp;генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева Депутат требует от генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева
Бизнес
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
23 апреля, пятница
12:10
На выплату компенсаций медикам из бюджета выделят 200 миллионов сомов На выплату компенсаций медикам из бюджета выделят 200 м...
12:08
Подкуп избирателей. Задержанную сотрудниками МВД женщину госпитализировали
12:05
Кумарбек Байдылдаев: Бизнесмены вносят ложные сведения в декларации о товарах
12:03
Силовики и госслужащие Кыргызстана прошли курс по кибербезопасности
12:01
В скорой объяснили, почему бригада не приехала к потерявшей сознание девочке