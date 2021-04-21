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Власть

Пять депутатов Жогорку Кенеша находятся под следствием

Пять депутатов Жогорку Кенеша находятся под следствием. Об этом на заседании парламента сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, материалы против нардепов зарегистрированы в ЕРПП. Двум членам ЖК вручены уведомления о подозрении в совершении преступления.

«Сейчас два депутата находятся под домашним арестом. В отношении троих ведется разбирательство. Следственные органы могут без уведомления прокуратуры начать досудебное производство. Сколько было возбуждено уголовных дел до меня, я не в курсе», — сказал Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190994/
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