Пять депутатов Жогорку Кенеша находятся под следствием. Об этом на заседании парламента сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, материалы против нардепов зарегистрированы в ЕРПП. Двум членам ЖК вручены уведомления о подозрении в совершении преступления.

«Сейчас два депутата находятся под домашним арестом. В отношении троих ведется разбирательство. Следственные органы могут без уведомления прокуратуры начать досудебное производство. Сколько было возбуждено уголовных дел до меня, я не в курсе», — сказал Курманкул Зулушев.