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Власть
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Наталья Никитенко предлагает отправить в отставку Алымкадыра Бейшеналиева

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко заявила, что министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев должен быть отправлен в отставку. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вся эта паранойя и это международное позорище с ядом аконитом должны быть немедленно прекращены. По сути, сегодня в стране гуляет неизвестное количество яда, непонятно кем и как учитываемое и реализуемое. Как он будет использован? Для лечения ли и есть ли доказательства этого лечения, официальная экспертиза? Нет! Но яд есть, и любой неугодный по любым причинам человек сегодня может быть в опасности», — отметила депутат.

«Считаю, что Генеральная прокуратура и МВД должны дать свою оценку всем этим событиям и остановить незаконный оборот ядовитых веществ среди населения. В октябре прошлого года кандидат в президенты заявлял, что берет ответственность за все в стране на себя. Так или иначе эта ответственность у него в руках. Считаю, что именно он должен принять все меры по прекращению незаконных экспериментов над людьми во избежание тяжелых последствий», — написала Наталья Никитенко, имея в виду теперь уже главу государства Садыра Жапарова.

Сегодня стало известно сразу о трех случаях отравления иссык-кульским корнем.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Вчера также некоторые депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/190877/
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