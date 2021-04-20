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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутат парламента предлагает создать следственный комитет при Генпрокуратуре

Согласно новой редакции Конституции, органам прокуратуры возвращают следственные функции. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, органы прокуратуры будут вести общий надзор и следствие.

Депутат Абдыбек Дюшалиев напомнил, что сейчас на следователей поступает много жалоб. Он предлагает создать следственный комитет при Генпрокуратуре по примеру России.

Курманкул Зулушев отметил, что следствие в органы прокуратуры будут возвращать постепенно. «Необходимо понимать, что мало просто создавать какое-то управление, нужно, чтобы оно работало», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190752/
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