Депутат парламента предлагает создать следственный комитет при Генпрокуратуре

Согласно новой редакции Конституции, органам прокуратуры возвращают следственные функции. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, органы прокуратуры будут вести общий надзор и следствие.

Депутат Абдыбек Дюшалиев напомнил, что сейчас на следователей поступает много жалоб. Он предлагает создать следственный комитет при Генпрокуратуре по примеру России.

Курманкул Зулушев отметил, что следствие в органы прокуратуры будут возвращать постепенно. «Необходимо понимать, что мало просто создавать какое-то управление, нужно, чтобы оно работало», — сказал он.