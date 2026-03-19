Кыргызстанга 9,5 миң куту тамекини мыйзамсыз алып өтүүгө аракет жасалды

«Чоң-Капка» көзөмөл-өткөрүү пунктунда рейддик иш-чараларды жүргүзүү учурунда акциздик маркасы жок тамеки продукциясын мыйзамсыз алып кирүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу Салык кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, «Чоң-Капка» көзөмөл-өткөрүү пунктунда текшерүү учурунда унаанын сактоочу жайынан акциздик маркалары же коштоочу документтери жок 9 миң 500 куту Oris тамекиси табылган.
Бул факты боюнча материалдар жана алынган жүк укуктук баа берүү жана мыйзамга ылайык тиешелүү чараларды көрүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүп берилди.