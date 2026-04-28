Кытай менен чек ара убактылуу жабылат

«Кыргыз-кытай» чек ара тилкесиндеги өткөрүү пункттарынын иштөөсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти.

Чектөөлөр Кытайдагы Эмгек күнүн майрамдоого байланыштуу болууда.

30-апрелден тарта:

  • «Эркечтам-автожол» өткөрүү пункту саат 22:00дөн баштап адамдарды, унааларды жана жүктөрдү өткөрүүнү токтотот;
  • «Торугарт-автожол» өткөрүү пункту саат 20:00дөн баштап (Бишкек убактысы боюнча) жабылат.

Бул пункттардын иши 2-майда саат 08:00дө кайра жанданат.

Белгиленгендей, «Бедел-автожол» өткөрүү пункту 1-майдан 5-майга чейин жабык болуп, 6-майда саат 08:00дө ачылат.

Көрсөтүлгөн мөөнөт аралыгында чек арачылар аталган чек ара тилкелери аркылуу адамдарды, транспорт каражаттарын жана жүктөрдү өткөрүү болбойт.
Кыргыз-кытай чек арасы убактылуу жабылат
Кыргызстанга 9,5 миң куту тамекини мыйзамсыз алып өтүүгө аракет жасалды
Кытай менен чек арадагы өткөрүү бикеттери убактылуу жабылат. Себеби
Өзбекстандан келген дээрлик 27 тонна пияз Кыргызстанга киргизилген жок
Бүгүн Кыргыз-кытай чек арасы убактылуу жабылат
Президент чек ара маселелерин чечүүдө Камчыбек Ташиевге ыраазычылык билдирди
Жакынкы жылдары чек аранын 420 чакырымы зым менен тосулат
Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тосмолор орнотулду
УКМКнын төрагасы чек арадагы жаңжалда жабыркаган аскерге жардам көрсөттү
Бишкекте 77 чек арачыга батир берилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34&nbsp;миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты
Кыргызстандагы мөңгүлөр нормадан тез эрип жатат Кыргызстандагы мөңгүлөр нормадан тез эрип жатат
Быйыл Кыргызстанда 1&nbsp;киловатт электр энергиясынын өздүк наркы 3,03 сомду түзөт Быйыл Кыргызстанда 1 киловатт электр энергиясынын өздүк наркы 3,03 сомду түзөт
Миңдеген жумуш орундары жана ондогон иш&nbsp;берүүчүлөр: Бишкекте &laquo;Карьера күнү&raquo; өттү Миңдеген жумуш орундары жана ондогон иш берүүчүлөр: Бишкекте «Карьера күнү» өттү
28-апрель, шейшемби
15:28
Чоң-Кемин жаратылыш паркындагы база мамлекетке кайтарылды Чоң-Кемин жаратылыш паркындагы база мамлекетке кайтарыл...
14:35
Кытай менен чек ара убактылуу жабылат
14:10
Кыргызстан экспортту кеңейтти: Айыл чарба продукциясы 80 өлкөгө жеткирилет
13:36
Биринчи класска кабыл алуу: Бишкектин үч мектебинде каттоо аяктады
13:13
Садыр Жапаров ШКУга мүчө-мамлекеттердин коргоо министрлерин кабыл алды