Итоги референдума. В ЦИК объяснили, почему на некоторых участках разнятся данные

Член ЦИК Гульнара Джурабаева объяснила 24.kg, почему на некоторых участках в Бишкеке есть расхождения по числу прошедших идентификацию на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой Конституции.

Уточняется, что третий день в соцсетях пользователи выкладывают чеки с разных участков и там указано, что, к примеру, на одном УИК на местных выборах проголосовали на плебисците 288 человек, а на выборах в БГК — 151.

По словам Гульнары Джурабаевой, списки избирателей по Бишкеку на референдум и выборы были разные. По плебисциту в перечень входили 420 тысяч 787 человек, по всенародному голосованию на местных выборах — 419 тысяч 901. «Плюс на некоторых участках, к примеру на моем, голосуют военнослужащие. Это особая категория граждан, которые могут принять участие в республиканском голосовании по месту их фактического нахождения, а не прописки. То есть они могут проголосовать на референдуме, но не могут на местных выборах», — отметила Гульнара Джурабаева.

В Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным ЦИК, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.