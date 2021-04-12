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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Оше сторонники шести партий вышли на митинг. Требуют отменить итоги выборов

В Оше представители партий «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Республика», «Бутун Кыргызстан», «Улуу журт» и «Бир Бол» вышли на митинг. Они требуют отменить итоги выборов.

По их словам, голосование прошло с грубыми нарушениями и подкупом голосов.

«Были нарушения избирательного законодательства. Массово покупали голоса. Но со стороны органов местной власти не было принято никаких мер. Одна партия контролировала все участковые комиссии. Пришли те же лица, которые на прошлых выборах баллотировались от партии власти», — сообщили участники митинга.

Они заявляют, что все нарушения происходили со стороны партии «Ата Журт Кыргызстан».

«Мы требуем отмены выборов. Пусть победившая партия не ждет, что их неправомерные действия будут узаконены. Необходимо объявить новые выборы», — заявлено на акции протеста.

Отметим, абсолютное большинство голосов в южной столице получила партия «Ата Журт Кыргызстан» — 47,99 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189783/
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