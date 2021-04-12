Выборы в БГК. «Ынтымак» еще не определилась, кто будет депутатом

Партия «Ынтымак» еще не определилась с тем, кто пройдет в состав ее фракции в Бишкекском горкенеше. Об этом 24.kg сообщили в городском штабе политобъединения.

«Сначала дождемся окончательных итогов ЦИК, после чего будем решать вопрос, по какому принципу будут отобраны кандидаты», — отметили в штабе.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).