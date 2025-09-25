18:01
Экономика

В Кыргызстане строят 925 многоквартирных домов по государственной программе

В Кыргызстане всего в рамках государственной жилищной программы сейчас строят 925 многоквартирных домов общей площадью 4 миллиона квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, сегодня председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Ынтымак», который возводит Государственная ипотечная компания (ГИК) на юге Бишкека. 

В рамках проекта «Мой дом» планируется построить 48 многоэтажных домов высотой 18 и 24 этажа с общим количеством квартир 6 тысяч 970. Их площадь составит 603 тысячи 534 квадратных метра. Комплекс также будет включать 3 тысячи 852 парковочных места и 32 тысячи 606 квадратных метров коммерческих помещений. Строительство проходит в четыре этапа.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что строительство многоэтажных домов ведется во всех регионах страны, чтобы обеспечить жильем граждан, стоящих в очереди. Он поручил завершить работы качественно и в срок.

Капсулу в начало строительства комплекса заложил 18 октября 2024 года президент Садыр Жапаров.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344929/
