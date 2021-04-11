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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Подозреваемый в подкупе избирателей оказался пьяным: он оштрафован

Факт подкупа избирателей на участке № 1308 в Свердловском районе Бишкека не подтвердился. Об этом сообщает ГУВД столицы.

Уточняется, что ранее читатели 24.kg рассказали — на этот УИК вызвали милицию. Наблюдателей смутил подозрительный мужчина, который ходил вокруг участка. Они заподозрили его, что он раздает деньги избирателям.

Однако после проведения проверки в ГУВД заявили, что по указанному адресу во время несения службы сотрудник милиции заметил гражданина Б. К., который, находясь возле школы, распивал спиртное. Милиционер доставил его в наркологию, где и подтвердилось, что мужчина действительно употреблял алкоголь.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол по статье 81 «Употребление наркотических средств или психотропных веществ, распитие спиртных напитков в общественных местах» Кодекса о нарушениях. Мужчине выписан штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.

Напомним, граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189635/
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