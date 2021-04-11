Местные выборы. В милицию Джалал-Абада поступило три заявления, все ложные

В правоохранительных органах Джалал-Абадской области зарегистрировано три заявления о нарушениях при проведении выборов депутатов в местные кенеши. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, при проверке выяснилось, что два случая не подтвердились. В третьем заявлении сообщалось, что близкий родственник кандидата в депутаты местного кенеша является председателем одной из участковых избирательных комиссий. Однако, по данным пресс-службы УВД Джалал-Абадской области, это не противоречит закону.

Отмечается, что всего в области общественную безопасность в усиленном режиме обеспечивают более 700 милиционеров.

Напомним, что ранее местный житель снял на видео, как женщина возле избирательного участка в Джалал-Абаде раздавала зеленые медицинские маски гражданам. В УВД эту информацию опровергли.