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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ЦИК умолчала, что избиратель может не брать чек для голосования на референдуме

ЦИК распространила пресс-релиз о процедуре голосования на избирательном участке, но не уведомила кыргызстанцев о возможности отказаться от чека по референдуму.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы проголосовать, избиратель должен предъявить документ — паспорт или ID, а также пройти биометрическую идентификацию по отпечатку пальцев либо же по биометрии лица. Каждый избирательный участок оснащен необходимым количеством оборудования. Избирателю будут выдавать два вида бюллетеня — по выборам депутатов местных кенешей и по референдуму. ЦИК напечатала 1,3 тысячи типов избирательных бюллетеней — специальный бюллетень для каждого округа, в котором проводятся выборы депутатов местных кенешей.

«Для того чтобы проголосовать, избиратель должен поставить лишь одну отметку в бюллетене и пропустить его через автоматически считывающую урну. Каждый избирательный участок оборудован двумя автоматически считывающими урнами — одной для подсчета голосов на выборах депутатов местных кенешей и одной — для подсчета голосов на голосовании по референдуму. Кроме того, есть запасные избирательные урны, которые могут быть использованы в случае неполадок с основными избирательными урнами», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что все избирательные участки оборудованы информационными плакатами о политических партиях и кандидатах, участвующих на выборах депутатов местных кенешей в конкретном округе, а также информационными плакатами о референдуме. Размещены экземпляры газеты «Эркин-Тоо» с проектом Конституции.

Депутат парламента Дастан Бекешев рассказал 24.kg, что на самом деле человек вправе сегодня выбрать только депутатов местных кенешей. А чек для участия в референдуме может не брать.

«ЦИК специально об этом не сказала. Но это не нарушение, если не возьмешь чек на референдум. В регионах есть большой риск, что избирателям во время проверки биометрических данных будут давать сразу два чека. Даже если человек голосовать не будет сам, то чек-то останется. Его потом могут использовать. Ты же уже один раз расписался в журнале, что пришел на участок. В Бишкеке такое вряд ли получится. Тут сильные наблюдатели, которые внимательно следят за соблюдением законов», — сказал Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189519/
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