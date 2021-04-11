Садыр Жапаров проголосовал на выборах депутатов и референдуме

Президент Садыр Жапаров проголосовал на избирательном участке № 1053 в Ленинском районе Бишкека.

Глава государства прибыл на участок в селе Чон-Арык в 10.20 с супругой Айгуль Жапаровой. Несмотря на то, что изначально он должен был приехать в 9.00.

После голосования президент подошел к прессе.

В Кыргызстане стартовало голосование на выборах депутатов городских и айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции.

Сегодня выбирают депутатов в 28 горкенешей. На 796 мандатов претендуют почти 12 тысяч человек. Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.