Местные выборы и референдум. В правительстве будет работать кол-центр

В правительстве 10 и 11 апреля будет работать кол-центр по вопросам проведения выборов депутатов местных кенешей и референдума. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, избиратели смогут сообщать об отсутствии электричества, интернета, несоблюдении членами избирательных комиссий и наблюдателями установленных санитарных норм и иных нарушениях.

Телефоны горячей линии: 0312662846, 0312960338, 0312960287, 0312664013 (факс).

«Одной из основных задач республиканского штаба является оказание содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов, а также разъяснение вопросов соблюдения избирателями санитарно-эпидемиологических норм, уточнения списков избирателей и другие вопросы», — отметили в правительстве.

Местные выборы и референдум пройдут 11 апреля.