Михаил Халитов избран председателем совета директоров Госипотечной компании

Председателем совета директоров Государственной ипотечной компании избран Михаил Халитов. Информацию об этом 24.kg подтвердил он сам.

По его словам, 6 апреля в ГИК было заседание акционеров компании. Они отправили в отставку прежний состав совета директоров в связи с истечением срока его полномочий. Накануне состоялось заседание, на котором главой ГИК избран Михаил Халитов.

«Для меня назначение не было сюрпризом. Я готовился к этому. Мы провели большую работу и с правительством и экспертами. Времени на раскачку нет. Впереди большие и амбициозные изменения», — прокомментировал он свое назначение.

До назначения Михаил Халитов долгое время возглавлял ассоциацию «Горный кластер».