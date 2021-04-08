Президент обозначил задачи по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране

Садыр Жапаров поставил задачи по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент провел оперативное рабочее совещание с руководителями региональных организаций здравоохранения со всех областей страны. Обсуждены текущая эпидемиологическая ситуация в республике и необходимые меры по ее улучшению и стабилизации.

Руководители медучреждений доложили о готовности к возможной третьей волне пандемии коронавируса, обеспеченности необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

«Президент поставил задачи по обеспечению медучреждений достаточным запасом лекарств и организации в них дополнительных койко-мест. Глава государства обратил внимание на усиление работ по раннему выявлению случаев инфицирования коронавирусом и подчеркнул необходимость незамедлительного рассмотрения вопроса по закупке дополнительных партий тест-систем. По итогам совещания даны конкретные рекомендации и поручения по борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции и улучшению эпидемиологической ситуации в стране», — говорится в сообщении.