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Власть

Вандализм у Вечного огня в Бишкеке. Как отреагировал Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана отреагировал на акт вандализма у Вечного огня в Бишкеке.

В своем Instagram Садыр Жапаров написал, что с горечью и болью просмотрел видео, как несколько молодых людей, хулиганя, потушили Вечный огонь на площади Победы.

«Мне горько осознавать, что наша молодежь так относится к истории, ценностям, совершает акты вандализма. Весь мир скоро будет отмечать 9 Мая. Для нас, кыргызстанцев, как и для всех жителей братских республик, это особенный день. Это наша память, наша боль и наша гордость. Это день, который мы должны помнить и сделать все, чтобы такая беда больше никогда не пришла в наши дома. Мы победили фашизм, но проигрываем в воспитании», — отреагировал он на инцидент.

По словам главы государства, это предательство по отношению к истории и героизму отцов.

Садыр Жапаров признал, что подобные случаи свидетельствуют об упущениях в образовании и надо много работать в этом направлении. Он призвал с уважением относиться к старшему поколению.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что двое молодых людей развлекались на площади Победы, один из них под крики «Даканса!» потушил Вечный огонь. Вандала уже задержали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189100/
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