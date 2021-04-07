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Происшествия

Вандала, потушившего Вечный огонь в Бишкеке, задержали

Вандала, потушившего Вечный огонь на площади Победы в Бишкеке, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

УПСМ
Фото УПСМ. Парня, потушившего Вечный огонь, задержали

По ее данным, 18-летний задержанный извинился перед общественностью и сказал, что потушил огонь ради хайпа. Его доставили в УВД Свердловского района. По факту проводится проверка.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что двое молодых людей развлекались на площади Победы, один из них под крики «Даканса!» потушил Вечный огонь.

Пользователи возмутились хулиганским поведением неизвестных и потребовали привлечь их к ответственности за вандализм.

Монумент Победы возведен в 1985 году. Его торжественное открытие было приурочено к 40-й годовщине Великой Победы над фашистской Германией. Величественный мемориал сооружен как дань памяти благодарных соотечественников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189096/
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