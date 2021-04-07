Даканса! В Бишкеке парень совершил акт вандализма, потушив Вечный огонь

Двое молодых людей развлекались на площади Победы, один из них под крики «Даканса!» потушил Вечный огонь. Видео опубликовано в соцсетях.

Пользователи возмущены хулиганским поведением неизвестных и потребовали привлечь их к ответственности за вандализм.

«Статья 120 «Вандализм». Осквернение охраняемого государством памятника истории, культуры либо природного объекта надписями, рисунками или иным способом, оскорбляющим общественную нравственность, а равно порча имущества на транспорте или в иных общественных местах. Найти и наказать!» — написал пользователь Facebook Максим Золотых.

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Монумент Победы возведен в 1985 году. Его торжественное открытие было приурочено к 40-й годовщине Великой Победы над фашистской Германией. Величественный мемориал сооружен как дань памяти благодарных соотечественников.