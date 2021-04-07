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Власть

Улукбек Марипов вместе с предпринимателями высадил саженцы в столичном парке

«Выстраивание партнерских и взаимовыгодных отношений с бизнесом является залогом развития экономики страны», — сказал премьер-министр Улукбек Марипов на совместном с представителями бизнеса и IT-компаний мероприятии по высадке деревьев, прошедшем в парке имени Ататюрка в Бишкеке.

По данным пресс-службы кабмина, акция по озеленению организована аппаратом в поддержку предпринимательской деятельности в КР.

пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства

«Известно, что без поддержки предпринимательского сектора не может быть и речи о развитии отечественной экономики. Именно поэтому сегодня правительство прилагает все усилия по восстановлению экономической активности путем принятия мер дополнительной поддержки бизнеса», — сказал Улукбек Марипов.

По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности кабмина является вопрос обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов.

«Ведется работа над формированием более системных мер экономической и финансовой поддержки предприятий, оздоровления финансовой системы и поддержки малого и среднего бизнеса. Все рассматриваемые инициативы базируются на проведенном анализе влияния текущей ситуации на развитие конкретных секторов экономики, а также предложениях со стороны бизнеса», — подчеркнул глава правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189092/
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