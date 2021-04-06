Для мониторинга местных выборов и референдума аккредитовано 153 наблюдателя

Центризбирком аккредитовал 153 наблюдателя из 25 стран, из которых 10 представляют избирательные комиссии других государств, девять — международные организации и девять — дипломатические миссии. Решение принято сегодня на заседании.

Уточняется, что на местные выборы и референдум подали заявки еще 43 наблюдателя от ЦИК Узбекистана, посольства России, Ирана, Афганистана, Монголии, Франции и Украины.

За ходом всенародного голосования по принятию проекта новой редакции Конституции намерен наблюдать 51 представитель международных организаций. Из них 18 представляют миссии ШОС, 12 — МПА ОДКБ, 21 — МПА СНГ.

Местные выборы и референдум пройдут 11 апреля.