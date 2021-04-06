По факту растраты денег на План детальной планировки Бишкека возбудят дело

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты обсуждают проблемы в строительном секторе и принимаемые меры по оптимизации процедур выдачи документов для реализации строительства.

Представитель Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Азирет Акимов сообщил, что после отмены Плана детальной планировки по факту растраты денег прокуратура намерена возбудить уголовное дело.

«Градостроительную политику ведет уполномоченный орган — Госстрой. Сейчас это ведомство без руководства. Основной документ города — генплан. Срок службы этого генплана истечет через четыре года. Другой документ Бишкека — План детальной планировки. В 2019-м был утвержден ПДП на 3 тысячи 540 гектаров. В 2020 году ПДП отменили решением суда, а горкенеш не стал обжаловать это постановление. Теперь по факту растраты денег будет возбуждено дело», — сказал он.