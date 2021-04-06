13:01
USD 84.80
EUR 99.61
RUB 1.11
Власть

По факту растраты денег на План детальной планировки Бишкека возбудят дело

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты обсуждают проблемы в строительном секторе и принимаемые меры по оптимизации процедур выдачи документов для реализации строительства.

Представитель Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Азирет Акимов сообщил, что после отмены Плана детальной планировки по факту растраты денег прокуратура намерена возбудить уголовное дело.

«Градостроительную политику ведет уполномоченный орган — Госстрой. Сейчас это ведомство без руководства. Основной документ города — генплан. Срок службы этого генплана истечет через четыре года. Другой документ Бишкека — План детальной планировки. В 2019-м был утвержден ПДП на 3 тысячи 540 гектаров. В 2020 году ПДП отменили решением суда, а горкенеш не стал обжаловать это постановление. Теперь по факту растраты денег будет возбуждено дело», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188991/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Свободных участков в Бишкеке нет. Застройщики выступают за снос старых домов
Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
Центр профессиональной ориентации открыли в Бишкеке
За безопасный мир для женщин. Как в Бишкеке проходил мирный марш
В Бишкеке мужчина арендовал квартиры и воровал стиральные машины. Он задержан
Кто разрешил? Бишкекчане жалуются на несанкционированную точку фастфуда
Сотрудники управления Патрульной службы в Бишкеке нашли потерявшихся детей
Три машины за месяц. В Бишкеке задержали серийного угонщика
COVID-19. О побочных эффектах вакцины «Спутник V» рассказал российский врач
Присвоить имя Турдакуна Усубалиева одному из районов столицы предлагает депутат
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с&nbsp;Камчыбеком Ташиевым Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и&nbsp;Отунбаеву: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: сбор подписей продолжат
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
Бизнес
Снижение вреда. Как развитые страны решают проблему табачной зависимости Снижение вреда. Как развитые страны решают проблему табачной зависимости
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
6 апреля, вторник
13:00
В Балыкчи запустили современный завод по сортировке мусора В Балыкчи запустили современный завод по сортировке мус...
12:58
В Кыргызстане снижается заболеваемость детей вирусными инфекциями и пневмонией
12:42
В Бишкеке благоустроят зеленую зону для отдыха горожан в микрорайоне № 11
12:32
По факту растраты денег на План детальной планировки Бишкека возбудят дело
12:22
Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по числу безработных