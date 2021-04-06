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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституция и выборы: самое важное

Местные выборы и референдум. 3 миллиона 606 тысяч человек в списке избирателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов разместила на государственном портале избирателей «Тизме» окончательный список избирателей на выборы депутатов местных кенешей и список участников референдума (всенародного голосования).

По состоянию на 1 апреля число участников референдума в окончательном списке составляет 3 миллиона 606 тысяч человек, из них мужчин — 1 миллион 725 тысяч, женщин — 1 миллион 880 тысяч, или 47,86 процента и 52,14 процента соответственно.

По состоянию на 1 апреля число избирателей в окончательном списке избирателей на выборы депутатов местных кенешей составляет 3 миллиона 318 тысяч человек, из них мужчин — 1 миллион 587 тысяч, женщин — 1 миллион 730 тысяч, или 47,85 процента и 52,15 процента соответственно.

До 4 апреля (не позднее семи календарных дней до дня голосования) списки участников референдума вывешены на 2 тысячах 483 избирательных участках.

До 9 апреля (не позднее трех календарных дней до дня голосования) списки избирателей на выборы депутатов местных кенешей вывесят на 2 тысячах 273 избирательных участках.

Свой избирательный участок (номер и адрес) можно уточнить:

  • на государственном портале tizme.gov.kg;
  • позвонив на короткий номер 1255 (звонок бесплатный);
  • позвонив или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН — номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатно), при этом избиратель получит номер и адрес своего избирательного участка.

ЦИК напоминает, что в список избирателей на выборах депутатов местных кенешей включаются члены местного сообщества — города, айыльного аймака. Членство в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте гражданина.

Для участия в выборах депутатов местных кенешей адрес регистрации места жительства граждан должен соответствовать указанному адресу или записи в чипе места жительства в паспорте.

На референдум были включены граждане, обладающие на день голосования активным избирательным правом и прошедшие биометрическую регистрацию в соответствии с законодательством о выборах.

Форма № 2 на плебисците не применяется.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188980/
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