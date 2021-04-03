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Власть

Супруга президента Кыргызстана вышла на субботник

Супруга президента Садыра Жапарова вышла на субботник. Айгуль Жапарова посетила республиканскую общеобразовательную школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей.

Воспитанники интерната представили гостям мероприятия концертную программу и поблагодарили первую леди за внимание и заботу.

По словам директора школы-интерната Эркингуль Сатывалдиевой, сегодня планируется посадка 150 деревьев на территории образовательного учреждения.

«У нас обучаются более 300 детей. Сегодня они встретили первую леди и вышли вместе с ней на субботник. Айгуль Жапарова привезла нам продукты питания и саженцы елей», — рассказала Эркингуль Сатывалдиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188682/
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