Супруга президента Кыргызстана вышла на субботник

Супруга президента Садыра Жапарова вышла на субботник. Айгуль Жапарова посетила республиканскую общеобразовательную школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей.

Воспитанники интерната представили гостям мероприятия концертную программу и поблагодарили первую леди за внимание и заботу.

По словам директора школы-интерната Эркингуль Сатывалдиевой, сегодня планируется посадка 150 деревьев на территории образовательного учреждения.

«У нас обучаются более 300 детей. Сегодня они встретили первую леди и вышли вместе с ней на субботник. Айгуль Жапарова привезла нам продукты питания и саженцы елей», — рассказала Эркингуль Сатывалдиева.