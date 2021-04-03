Садыр Жапаров отправился в рабочую поездку в Баткенскую и Ошскую области

Садыр Жапаров 3-4 апреля с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области, сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в Баткенской области глава государства понаблюдает за заключительной фазой военных учений «Безопасность-2021» и «Формирование Юг — 2021», осмотрит энергетические и промышленные объекты.

Во второй день рабочей поездки он посетит Алайский район Ошской области.

1 апреля в Баткене начались командно-штабные и мобилизационные учения «Безопасность-2021». В них задействованы более 2 тысяч человек и 100 единиц техники, в том числе артиллерийские системы и авиация, принимают участие военнослужащие, сотрудники ГКНБ, МЧС, МВД и Минздрава.