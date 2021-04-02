Референдум. В ТИК Бишкека разобрались с листовками в маршрутке: ЦИК ни при чем

Бишкекская ТИК провела проверку по следам публикации в 24.kg информации о том, что маршрутках появились надписи в поддержку референдума.

Уточнялось, что на бортах маршрутного такси № 254 размещены листовки с логотипом ЦИК КР и отметкой «Мы поддерживаем конституционный референдум!».

По этому факту Бишкекская ТИК сообщает, что проведены соответствующие мероприятия, в ходе которых установлено, что листовки в поддержку референдума размещены в маршрутных такси № 254 неизвестными без согласия владельцев. Указанные листовки были сняты.

Материалы не имеют никакого отношения к ЦИК.