Местные выборы и референдум. ЦИК отправила бюллетени на все участки

ЦИК отправила избирательные бюллетени для проведения выборов депутатов местных кенешей и референдума в регионы и на участки за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, накануне в здании ОАО «Учкун» подписан акт приема-передачи изготовленных бюллетеней.

Всего изготовлено 6 миллионов 907 тысяч 400 бюллетеней. Для проведения референдума они голубого цвета, для выборов депутатов местных кенешей — бесцветные.

Для проведения референдума (всенародного голосования) изготовлено 3 миллиона 600 тысяч 996 бюллетеней и 4 тысячи 966 с использованием шрифта Брайля.

Для выборов депутатов городских кенешей изготовлено 1 миллион 45 тысяч 692 бюллетеня и 1 тысяча 196 — шрифтом Брайля, айыльных кенешей — 2 миллиона 260 тысяч 712 бюллетеней и 120 — шрифтом Брайля.

В Центризбиркоме напомнили, что, согласно статье 30 Закона «О выборах депутатов местных кенешей», на выборах депутатов местного кенеша по мажоритарной системе изготавливается один избирательный бюллетень, в котором дополнительно указываются фамилии, имена и отчество кандидатов, на выборах депутатов местного кенеша по пропорциональной системе в избирательном бюллетене дополнительно указываются наименования политических партий в очередности, установленной жеребьевкой.

«Количество избирательных бюллетеней и бюллетеней для голосования, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превышать число избирателей, включенных в список избирателей по избирательному участку, более чем на 0,1 процента», — добавили в ЦИК.

Напомним, референдум и выборы в местные кенеши пройдут в один день — 11 апреля.