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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Кандидата от партии «Ынтымак» подозревают в подкупе

Кандидата от партии «Ынтымак» подозревают в подкупе. Жалоба поступила в координационную группу оперативного реагирования ТИК города Кербена. 

По информации заявителей, претендент на мандат от этой политорганизации в целях подкупа голосов избирателей в Кербене якобы провел благотворительный обед для известных людей и аксакалов. 

Сведения направлены в МВД и Аксыйскую ТИК. 

Отметим, что в целом в координационную группу ЦИК поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них по нарушению прав избирателя — 1, подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/188531/
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