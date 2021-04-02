Местные выборы. Кандидата от партии «Ынтымак» подозревают в подкупе

Кандидата от партии «Ынтымак» подозревают в подкупе. Жалоба поступила в координационную группу оперативного реагирования ТИК города Кербена.

По информации заявителей, претендент на мандат от этой политорганизации в целях подкупа голосов избирателей в Кербене якобы провел благотворительный обед для известных людей и аксакалов.

Сведения направлены в МВД и Аксыйскую ТИК.

Отметим, что в целом в координационную группу ЦИК поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них по нарушению прав избирателя — 1, подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.