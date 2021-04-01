Премьер поручил искоренить коррупцию в управлении энергообъектами

Премьер-министр Улукбек Марипов поручил разработать план мероприятий по искоренению коррупции в сфере управления энергетическими объектами. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Мы должны выявить недостатки прошлой зимы, исправить их и начать подготовку к следующему осенне-зимнему отопительному периоду. В сфере выработки электроэнергии одна из основных задач — восполнение необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище. Необходимо проводить политику по энергосбережению и экономному использованию электроэнергии, понимая, что воды мало», — сказал премьер-министр во время заседания правительства.

Он подчеркнул, что необходимо снизить уровень потерь электроэнергии, дебиторскую задолженность за электроэнергию, потребляемую распределительными компаниями. Ведь к концу 2020 года ни одна из распределительных компаний не выполнила поручение кабмина по сокращению дебиторской задолженности. Кроме того, все государственные органы должны соблюдать лимиты потребления для сохранения воды, вести работу по уменьшению количества аварийных отключений.

«Пусть каждый руководитель берет на себя ответственность за предприятие, только тогда работа каждого учреждения будет продвигаться вперед. Отсюда будет и доверие населения к власти. Важно, чтобы руководители взяли под особый контроль подготовку своего объекта к очередной зиме», — заключил Улукбек Марипов.