Выборы в БГК. ТИК может снять партию, уличенную в подкупе, и после выборов

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов заявил 24.kg, что партию, уличенную в подкупе голосов избирателей, можно снять даже после дня голосования.

По его словам, все жалобы, поступившие на политорганизации, где заявители их упрекают в раздаче продуктов, денег, благоустройстве дворов и улиц, направлены в милицию и прокуратуру. «Как только правоохранительные органы дадут нам материалы, мы тут же проведем заседание и решим вопрос как с кандидатами, так и с партиями. Если сигналы подтвердятся, конечно», — сказал Кайрат Маматов.

В координационную группу Центризбиркома поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них по нарушению прав избирателя — 1, подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.