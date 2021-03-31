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Власть
Сюжеты: «Ынтымак», Выборы - 2021

Айбек Кыштобаев: 4 апреля в парке «Ынтымак». Нариман Ташболотович, жду

Лидер партии «Ынтымак» Айбек Кыштобаев вызвал на открытые дебаты лидера партии «Ак Бата» Наримана Тюлеева.

«С каждым днем ситуация в городе ухудшается: постоянные пробки, разбитые дороги, грязный воздух, постоянная нехватка мест в школах и детских садах. Пришло время объективного диалога между горожанами и кандидатами, идущими на выборы. Я приглашаю Наримана Ташболотовича к открытому диалогу», — говорит он.

Лидер партии «Ынтымак» в прямом эфире на своей странице Facebook заявил, что уже оставил уведомление о проведении мероприятия в мэрии.

Дебаты состоятся 4 апреля в 11.00 в парке «Ынтымак».

***

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: город Бишкек, улица Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж — один экземпляр. Дата выпуска: 31.03.2021.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Бектеновой Ж. Д. из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».
Ссылка: https://24.kg/vlast/188355/
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