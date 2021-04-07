Нурсултан Кубанов: Мы предлагаем 15 проектов, которые улучшат жизнь горожан

«Мы не выступаем с пустыми обещаниями, а предлагаем конкретные 15 проектов, которые улучшат жизнь горожан!» — заявляет кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от политической партии «Ынтымак» Нурсултан Кубанов.

По его словам, собрать партию — это не легкое дело.

«В нашей команде 95 процентов молодежи. Они своими знаниями, трудом, опытом и пытливостью смогли достичь того, что сейчас имеют. Уважаемые сограждане, инициативной и перспективной молодежи нужна открытая дорога! Давайте уже придем к согласию! Перемены начинаются с нас!» — подчеркивает Нурсултан Кубанов.

Политическая партия «Ынтымак» — партия инновационных решений.

***

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: г. Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж — 1 экз. Дата выпуска: 07.04.2021.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Бектеновой Ж. Д. из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».