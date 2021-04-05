Новая интерактивная «умная» остановка. Партия «Ынтымак» делает шаг в будущее

На территории Бишкека в настоящее время установлены обычные остановки, которые очень неудобны в жару и холод. Политическая партия «Ынтымак» предлагает создать комфортные интерактивные закрытые остановки с туалетом, зарядным устройством, терминалом, интерактивным распознаванием приближающегося транспорта, видеонаблюдением, часами и другим для удобства людей при ожидании общественного транспорта и в жару (кондиционер), и в холод (обогрев), а также с системами безопасности (тревожная кнопка).

Данный проект будет функционировать на коммерческой основе, то есть остановочные места будут через конкурс предоставляться коммерческим организациям с использованием рекламной площади и извлечением прибыли от оказания определенных услуг.

Начиная с 6 апреля 2021 года по столице будет курсировать автотранспорт с макетом такой «умной» остановки. Он будет останавливаться рядом с остановками, чтобы горожане могли своими глазами увидеть, как выглядит новая интерактивная закрытая остановка.

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Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: г. Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж — 1 экземпляр. Дата выпуска: 05.04.2021.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Бектеновой Ж. Д. из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».