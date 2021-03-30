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Власть
Сюжеты: «Ынтымак», Выборы - 2021

Айбек Кыштобаев: Расходы мэрии надо сократить на 5 миллиардов сомов

В бюджете Бишкека достаточно средств, чтобы решить существующие городские проблемы, однако они используются неэффективно, считает лидер партии «Ынтымак» Айбек Кыштобаев.

По его словам, структуру мэрии необходимо оптимизировать, что поможет сократить расходную часть бюджета, которая сейчас неэффективно используется.

«Наша столица намного меньше других мегаполисов и для ее обслуживания достаточно небольших, но эффективных муниципальных служб. Поэтому нужно оптимизировать структуру мэрии Бишкека. Это означает, что мы можем провести функциональный анализ и значительно сократить расходы в этой области на 50 процентов», — поясняет Айбек Кыштобаев.

Он предлагает ликвидировать четыре столичных акимиата, поскольку в каждом из них числится большое количество отделов, многие из которых дублируют функции друг друга.

«Это лишнее посредническое звено между мэрией и горожанами. У каждого акима есть по два заместителя, которые не могут решить проблемы напрямую. Все эти функции могут исполнять заместители мэра, которые непосредственно будут заниматься городскими проблемами, и многие вопросы тогда будут решаться гораздо быстрее. А сам мэр должен контролировать весь этот процесс», — считает Кыштобаев.

Сотрудники мэрии и руководители структурных подразделений должны решать реальные проблемы горожан, так же должны работать и руководители муниципальных предприятий, считает Кыштобаев.

Для каждого руководителя и служащих будут установлены четкие показатели их продуктивности, так называемые KPI. Если сотрудники мэрии не достигают установленных показателей, их нужно увольнять. Это требование должно распространяться и на самого мэра. 

Лидер партии «Ынтымак» Айбек Кыштобаев

Бишкек получает немало грантовых средств, которые используются не по назначению. Это также является проблемой, из-за которой не удается эффективно использовать имеющиеся у мэрии средства. Айбек Кыштобаев считает, что необходимо провести аудит полученных грантов и понять, насколько эффективно были использованы полученные от доноров деньги.

«Решений для увеличения доходов Бишкека много. Взять даже вопрос муниципального имущества. Никто толком не знает, по какому принципу мэрия распоряжается этим имуществом. Поэтому нужно провести полную инвентаризацию и решить, как эффективно его использовать. На сегодня бюджет города составляет почти 11 миллиардов сомов. Мы с уверенностью заявляем о том, что сможем увеличивать доходы бюджета ежегодно на 10-15 процентов. Но если усиленно заняться этим вопросом, то можно довести и до 40 процентов», — поясняет Айбек Кыштобаев.

***

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: Бишкек, улица Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж — один экземпляр. Дата выпуска: 30.03.2021.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Бектеновой Ж.Д. из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».
Ссылка: https://24.kg/vlast/188143/
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