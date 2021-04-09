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Власть
Сюжеты: «Ынтымак», Выборы - 2021

Партия «Ынтымак»: Другого пути и времени на жизнь у нас нет, надо жить сегодня

Дорогой избиратель, где бы ты ни был, чем бы ни занимался, постарайся не пропустить 11 апреля 2021 года выборы в местные кенеши в Кыргызстане. Крайне важно, чтобы ты сделал этот выбор осознанно и разумно, ведь от этого зависит будущая жизнь городов и сел нашей страны.

Партия «Ынтымак» объединила под своим флагом более двух десятков городов и несколько десятков сел республики. Кандидаты в депутаты от политорганизации готовы работать дружной командой над задачами, которые поставили они сами и избиратели. Другого пути и времени у нас нет — будем жить здесь сегодня и завтра.

Проголосуй за политическую партию «Ынтымак» № 24 в списке — партию инновационных решений!

Перемены начинаются с нас!

***

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: Бишкек, улица Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж — 1 экземпляр. Дата выпуска: 09.04.2021.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Бектеновой Ж. Д. из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».
Ссылка: https://24.kg/vlast/189355/
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