Айбек Кыштобаев: Запущен гид по памятникам и историческим объектам Бишкека

Каждый неравнодушный горожанин должен вносить свой посильный вклад в сохранение культурного наследия нации, считает сопредседатель партии «Ынтымак», кандидат в Бишкекский городской кенеш Айбек Кыштобаев.

По его словам, несколько месяцев назад по его инициативе удалось запустить отличный проект, и он наконец-то на финальной стадии.

«Este.kg — это гид по памятникам и историческим объектам Бишкека. Суть данного проекта в том, что на каждом памятнике или историческом объекте установят QR-код, который можно отсканировать с помощью любого смартфона. Пользователь попадает на интернет-страницу, где собрана самая интересная информация о памятнике, перед которым находится человек», — рассказывает Айбек Кыштобаев.

Так, отмечает он, уникальные факты, фотографии, произведения и многое другое, связанное с исторической личностью, будет доступно в одном месте.

«Партия «Ынтымак» не дает пустых обещаний. Девиз политорганизации в подобных делах таков: «Сказано — сделано», — добавляет Айбек Кыштобаев.

Партия «Ынтымак» № 24 — перемены начинаются с нас!

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Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: Бишкек, улица Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж — 1 экземпляр. Дата выпуска: 08.04.2021.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Бектеновой Ж.Д. из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».