Партия инновационных решений «Ынтымак» № 24: Бишкекчанин, голосуй сердцем!

Дорогие избиратели, уважаемые бишкекчане!

Больше месяца длится предвыборная кампания, и вот мы выходим на финишную прямую. Вам предстоит сделать важный шаг — выбрать политические партии, которые пройдут в Бишкекский городской кенеш. От нового состава депутатов городского парламента будет зависеть, в какую сторону изменится наша столица и проживание в ней.

На сегодня в Бишкеке есть много проблем, это незаконные постройки, хаотичная застройка многоэтажек, отсутствие хороших дорог и тротуаров, вырубка зеленых насаждений, проблема со смогом и другое. Политическая партия «Ынтымак» уверена: все эти проблемы решаемы при наличии огромного желания, возможностей и разумном подходе.

В настоящее время в партии «Ынтымак» собрались сильные лидеры, опытные муниципальные служащие, молодые предприниматели и перспективные активисты. Это команда, у которой есть идеи, и с ними она решила идти на выборы в горкенеш.

И вам, дорогие избиратели, нужно только отдать голос за нас. Тогда появится надежда на то, что мы все будем жить и работать в современной столице Кыргызстана, в чистом, развитом и безопасном городе.

Стоит отметить также, что «Ынтымак» не только партия инновационных решений, но и молодая по составу политическая организация. Горячие сердца наших кандидатов готовы биться в такт с сердцами горожан, смотреть и действовать с ними в одном направлении. Наши инновационные идеи осуществимы только с вами.

Конечно, все наши планы неосуществимы без вашего участия, дорогие горожане. Мы хотим, чтобы Бишкек становился краше и лучше. Чтобы горожане заботились о нем, трудились на благо столицы. Жизнь каждого бишкекчанина зависит от города, в котором он живет. Поэтому каждый житель должен стараться сделать что-то полезное для своей столицы, а мы вам в этом поможем. И тогда Бишкек будет процветать!

Друзья, бишкекчане, остановите свой выбор на политической партии «Ынтымак» № 24 в списке и ее кандидатах. Вместе мы сможем воплотить в жизнь озвученные в программе партии планы и идеи.

Перемены начинаются с нас!

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Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: Бишкек, улица Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж — 1 экземпляр. Дата выпуска: 09.04.2021.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Бектеновой Ж. Д. из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».