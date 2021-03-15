Партия «Ынтымак»: Вызов жителей жилых массивов принят!

Мы, кандидаты в депутаты Бишкекского горкенеша от партии «Ынтымак», встретились с представителями жилмассивов Бишкека, которые через СМИ обратились к партиям, участвующим в выборах в городской кенеш.

Жители этих районов уже много лет пытаются получить доступ к муниципальным услугам и статус городских жителей. Каждый жилмассив прикладывает усилия, чтобы благоустроить свою территорию. Но без поддержки муниципалитета это сложно делать.

Мы не понаслышке знаем все проблемы: это и отсутствие детских садов, разбитые дороги, ограниченный доступ к питьевой воде и многое другое.

Город должен расти. Поэтому в первую очередь наша команда будет поднимать вопрос о придании жилмассивам статуса микрорайонов и благоустройстве этих районов, создании детских учреждений, оборудовании остановок и привлечении инвестиций.

На сегодня уже приняты на разработку несколько проектов, в том числе строительство библиотеки в жилмассиве «Колмо». Признаться, нас очень удивила эта просьба жителей — это прекрасно, что подрастающее поколение и их родители сохранили желание расширять кругозор. Мы с удовольствием возьмемся за этот проект!

Политическая партия «Ынтымак» — преобразуем жилмассивы в микрорайоны.

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Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: Бишкек, улица Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 15.03.2021.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Бектеновой Ж.Д. из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».