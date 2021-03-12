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Власть
Сюжеты: «Ынтымак», Выборы - 2021

Первая цифровая партия в Кыргызстане участвует в выборах в местные кенеши

Политическая партия «Ынтымак» заявила о своем участии в выборах в местные кенеши. На сегодня она взяла старт в 14 городах страны: Бишкеке, Оше, Таласе, Майлуу-Суу, Кара-Куле, Кочкор-Ате, Кербене, Караколе (Иссык-Куль), Баткене, Сулюкте, Исфане, Айдаркене, Кадамджае и Кызыл-Кие.

Казалось бы, что нового в этом заявлении? Но новое в том, что старт был взят первой цифровой партией. Впервые через интернет-голосование был проведен праймериз, где идентифицированные члены партии «Ынтымак» избрали достойных кандидатов на местные выборы. До этого в онлайн-режиме члены политорганизации обсудили каждый пункт программы, рассмотрели план заложенных мероприятий и проектов, которые могут быть максимально реализованы. В дальнейшем исполнение этой программы будет отслеживаться в блоке «Программа и ее обсуждение».

Основные принципы работы цифровой партии — это справедливость, прозрачность деятельности, оперативность в обсуждении вопросов и принятии решений, удобство и мобильная обратная связь с электоратом.

Доступ каждого члена партии, независимо от его географического расположения, дает возможность в режиме онлайн принимать участие в различных мероприятиях, проводимых на платформе цифровой политорганизации. Это и тематические семинары, социологические исследования, коллоквиумы по интересующим направлениям, совещания, сборы по горячим вопросам, голосование в режиме онлайн, возможность ознакомиться с регулярными отчетами о проделанной работе, организация диалогов с избирателями по горячим вопросам.

На самом деле развитие цифровых платформ в векторе политических партий не дает «уснуть» самой организации от съезда к съезду и служит стимулом в развитии региональных представительств и определении их рейтинга.

По мере развития платформы каждый партиец будет видеть свой рейтинг партийной активности, включая количество бонусных баллов, набранных за волонтерские и партийные проекты, видеть свою позицию в рейтинге кандидатов, оценивать свои возможности как кандидата в депутаты местных кенешей и Жогорку Кенеша.

Цифровая партия даст возможность развитию молодежных союзов и организаций, продвижению их предложений, помощи одаренным детям. Партия может активно участвовать в реализации различных социальных проектов, организовывать учебные центры и так далее.

Развитие цифровой партийной платформы открывает доступ избирателей к отслеживанию избирательной программы партии, общению в онлайн-режиме и участию в прямых эфирах с депутатами, вносить свои предложения и замечания при обсуждении законопроектов.

Цифровая партия «Ынтымак» — партия инновационных решений.

***

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: г. Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж — 1 экз. Дата выпуска: 12.03.21.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Ж. Д. Бектеновой из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».
Ссылка: https://24.kg/vlast/186298/
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