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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В Оше главу одной из УИК уличают в нарушении законодательства

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на представителей партии «Ата Журт Кыргызстан».

В реестре указано, что в ТИК южной столицы прислали аудиозапись якобы беседы председателя УИК № 5305 Оша Мээрим Мамыровой, где она, разговаривая с некими людьми, предположительно, представителями квартальных комитетов, дает указания о проведении агитации среди жителей домов, подъездов.

В частности, в аудиозаписи говорится, что оплатят за всех, кто будет в списках, при этом просит провести полный охват жителей вверенных районов и домов, закрепить ответственных лиц по подъездам, обещая гарантированную плату и после выборов. Глава УИК якобы указывает, что проверка списков избирателей будет осуществляться со стороны политической партии «Ата Журт Кыргызстан». За каждого человека, включенного в списки, представители политорганизации заплатят по 500 сомов.

Материалы проверяют ГУВД Оша и прокуратура.

В координационную группу Центризбиркома поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них по нарушению прав избирателя — 1, подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188343/
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