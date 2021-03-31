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Власть

В ЖК избирают новый Совет по отбору судей, который после референдума ликвидируют

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают претендентов в состав Совета по отбору судей. Предложено девять кандидатур.

Депутаты Дастан Бекешев и Ирина Карамушкина поинтересовались, зачем избирать новый состав, если после референдума Совет по отбору судей будет ликвидирован.

По словам их коллеги Каната Керезбекова, в случае принятия проекта новой редакции Конституции вместо совета будет создан Национальный совет по правосудию.

«Совет по отбору судей будет работать, пока новый орган не выступит в силу. На это уйдет не месяц, а где-то полгода. Если новый проект Основного закона пройдет, то нам надо будет принять новые законы», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188284/
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