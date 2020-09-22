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Общество

Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей судей Верховного суда

Совет по отбору судей объявляет конкурсный отбор на должности судей Верховного суда, Конституционной палаты и местных судов.

Уточняется, что речь об одной вакантной позиции в ВС, трех в КП, а также о Первомайском, Ленинском, Свердловском и Октябрьском районных судах Бишкека. Кроме того, судьи требуются в Кемин и Сокулук. Есть свободные места в Ошском городском суде, административных судах Джалал-Абадской и Нарынской областях.

Приемом заявлений и документов от участников конкурса занимается секретариат Совета по отбору судей. Претенденты на должность в Верховный суд и Конституционную палату могут подать необходимые материалы в течение 10 рабочих дней, ежедневно с 24 сентября по 7 октября, на должность судьи местных судов — в течение 14 рабочих дней, с 24 сентября по 13 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166004/
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