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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Число членов Совета по отбору судей предлагают увеличить до 45 человек

Увеличить число членов Совета по отбору судей предложили на конституционном совещании. Об этом стало известно на заседании секции «Органы государственной власти».

Отметим, что отбор кандидатов на должности судей Верховного суда, Конституционной палаты, местных судов, их представление на назначение осуществляются Советом по отбору судей. Совет является независимым коллегиальным конституционным органом, состоящим из девяти членов.

Член конституционного совещания Нурлан Шерипов уверен, что чем больше будет членов совета, тем меньше будет давления на него и он сможет определять профессиональных и независимых судей. «Качественный отбор судей обеспечит народ справедливостью. Я предлагаю увеличить число членов Совета по отбору судей. На сегодня там только девять человек. Чем меньше там людей, тем легче договориться. Давайте увеличим их число до 35-45», — сказал он.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175091/
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