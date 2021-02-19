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Власть

Азис Кудайбергенов назначен судьей административного суда Нарынской области

Азис Кудайбергенов назначен судьей административного суда Нарынской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, Советом по отбору судей на имя главы государства Садыра Жапарова внесено предложение о назначении на должность судьи на вакантное место в административном суде Нарынской области.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими госорганами, президент согласился с рекомендацией по кандидатуре.

Азис Кудайбергенов направлен в административный суд Нарынской области для осуществления полномочий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184133/
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