Азис Кудайбергенов назначен судьей административного суда Нарынской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, Советом по отбору судей на имя главы государства Садыра Жапарова внесено предложение о назначении на должность судьи на вакантное место в административном суде Нарынской области.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими госорганами, президент согласился с рекомендацией по кандидатуре.

Азис Кудайбергенов направлен в административный суд Нарынской области для осуществления полномочий.