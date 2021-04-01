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Общество

Новый состав Совета по отбору судей. Кто в него вошел

Начал свою работу Совет по отбору судей, но в новом составе. Первое заседание СОС открыл старший член совета Болоткан Дуйшеналиев.

По результатам открытого голосования единогласно был избран председателем судья Верховного суда Шералы Камчыбеков, заместителем стала Лунара Жолдошева.

Отметим, состав СОС состоит из девяти членов. Он формируется из судей, утвержденных Советом судей, представителей гражданского общества, избранных парламентским большинством и парламентской оппозицией Жогорку Кенеша.

Новый состав Совета по отбору судей выглядит так:

  • Алмазбек Арзыбаев;
  • Эльмира Барыктабасова;
  • Мирад Динеев;
  • Болоткан Дуйшеналиев;
  • Лунара Жолдошева;
  • Шералы Камчыбеков;
  • Динара Качкыналиева;
  • Бактытбек Сатылганов;
  • Жолдошбек Сулайманов.

Отметим, что глава СОС и его заместитель избираются сроком на один год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188470/
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