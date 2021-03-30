Третья волна COVID-19. В общественном транспорте Бишкека усилят проверки

И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов поручил транспортным службам усилить санитарные рейды в автобусах, троллейбусах и маршрутках. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники управлений городского транспорта столичной мэрии и Патрульной службы милиции совместно с транспортной инспекцией при Минтрансе и ЦГСЭН столицы проверяют соблюдение санитарных правил в салонах общественного транспорта.

«В этот раз нарушителям условий пандемии дано предупреждение, за повторное нарушение — несоблюдение масочного режима, отсутствие санитайзера — будут составлены административные протоколы согласно Кодексу КР «О нарушениях», — отметили в мэрии.

В мэрии добавили, что санинспекции в столичном общественном транспорте проводятся с начала февраля, за это время проверено 815 транспортных средств, общая сумма штрафов составила 151 тысячу сомов.

Муниципалитет просит горожан выполнять все санитарно-эпидемиологические правила при поездке в общественном транспорте, строго соблюдать масочный режим.