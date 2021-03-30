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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Доступ к роднику на спорном участке открыт для сел Кыргызстана и Узбекистана

Кыргызстан согласился на совместное использование родника в селе Чечме Кадамджайского района Баткенской области. Об этом на встрече с местными жителями в сельской управе Бирлик сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

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По его словам, вокруг родника не будет ни узбекских, ни кыргызских военных. Доступ будет открыт жителям сел двух стран.

«У нас с Узбекистаном больше нет спорных участков, на переговорах разногласия были только по роднику Чечме. По последнему нашему решению родник будет открыт узбекскому и кыргызскому селам», — сказал Камчыбек Ташиев.

Жители села Чечме выразили обеспокоенность, что, несмотря на договоренность, узбекская сторона может ввести военных на участок и закрыть территорию родника.

Камчыбек Ташиев заверил, что инцидентов не будет.

Отметим, согласно последнему подписанному на переговорах в Ташкенте протоколу, кыргызские и узбекские села будут совместно использовать родник. Именно этот источник стал причиной конфликта в мае 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188122/
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