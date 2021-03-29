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Власть

В Министерстве обороны кадровые перестановки

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым в Министерстве обороны произведен ряд назначений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что Нурлан Кирешеев назначен первым заместителем министра обороны. Ранее он был первым замглавы Генштаба.

Назначены также два заместителя главы Минобороны, ими стали Акылбек Ибраев и Алмазбек Карасартов.

Отмечается также, что Эрлис Тердикбаев назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил, а Руслан Мукамбетов стал командующим Юго-Западным оперативным командованием Минобороны.

Кроме того, президент подписал распоряжение, согласно которому Нурлан Чомоев освобожден от занимаемой должности заместителя начальника Генерального штаба ВС КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188049/
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