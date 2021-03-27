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Власть

Это эффективно. О чем говорили премьер Кыргызстана и президент Узбекистана

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов в ходе рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Последний заявил, что удовлетворен последовательным укреплением кыргызско-узбекских отношений и стратегического партнерства, растущим взаимовыгодным сотрудничеством во всех сферах.

«Конструктивный диалог на уровне глав государств двух братских стран позволил наполнить двусторонние отношения конкретным практическим содержанием и вывести их на качественно новый уровень», — сказал Улукбек Марипов.

Он отметил, что заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне премьер-министров — эффективный механизм продвижения перспективных проектов в сфере торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики и туризма.

Улукбек Марипов заявил, что Кыргызстан готов реализовать совместные практические меры по расширению полномасштабного и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Ранее, напомним, Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе пресс-конференции, которую он дал накануне, подчеркнул — КР и РУз пришли к соглашению по всем спорным участкам на границе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187847/
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